Michał Szpak na spacerze z koleżanką

Michał Szpak przyłapany przez paparazzi na spacerze z dzieckiem! Zakochane fanki, jednak natychmiast uspokajamy, nie było to dziecko artysty, lecz jego koleżanki. ;) Gwiazdor wpadł w sidła fotoreporterów w czasie popołudniowego spaceru po Warszawie. Michał wykazywał żywe zainteresowanie maluszkiem. Zaglądał do wózka z wyraźną troską. ;) Polecamy: Co zrobić, kiedy niemowlę budzi się w nocy: zasypianie w łóżeczku, kołysanki i stały rytm dnia

Michał Szpak jak zwykle zabłysnął również stylizacją. Jego czerwono-czarne spodnie, biały tanktop, modny plecak i wysokie trampki stworzyły look godny gwiazdora. Zobaczcie najnowsze zdjęcia artysty i... jego najmłodszego fana. ;)

