Michał Szpak od kilku dni jest w Szwecji, gdzie przygotowuje się do konkursu Eurowizja 2016. Drugi półfinał z udziałem polskiego wokalisty, na którym zaśpiewa "Color Of Your Life" już dziś 12 maja. Choć nie jest faworytem u bukmacherów (wszyscy obstawiają, że wygra Rosja), polski wokalista nie przejmuje się tym i świetne się bawi w Sztokholmie. Podczas jednej z konferencji prasowych w ciepłych słowach wypowiedział się nawet o swojej byłej rywalce w polskich preselekcjach Edycie Górniak. Wyznał nawet, że ją kocha! Jesteśmy pewnie, że polska diwa, która w 1994 roku zajęła w konkursie drugie miejsce, trzyma kciuki za Michała Szpaka i życzy mu, żeby powtórzył jej sukces, a może nawet wygrał konkurs! Piosenka Michała szybko wpadła w ucho, a gdy dołożymy do tego świetny wokal i ciekawą stylizację - sukces murowany! Zobaczcie, jak Michał poradził sobie na próbie przed konkursem!

Reklama

Michał Szpak na Eurowizji 2016 - występ

Michał Szpak na konferencji prasowej przed Eurowizją

Eastnews

Reklama

Michał Szpak przed konkursem Eurowizji

Zobacz także