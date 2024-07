Michał Szpak na jednej z eurowizyjnych konferencji wyznał miłość Edycie Górniak! Spotkanie odbyło się w sobotę w Sztokholmie, gdzie wokalista już przygotowuje się do pierwszych występów podczas festiwalu. Michał Szpak odpowiadał na pytania zagranicznych dziennikarzy i oczywiście nie obyło się bez delikatnych pytań. Jeden z zaproszonych dziennikarzy zapytał o to, która piosenka i który artysta z tych biorących udział w polskich preselekcjach podobał mu się najbardziej. Ku zaskoczeniu wszystkich Michał Szpak odpowiedział, że jest zachwycony Edytą Górniak. Artysta wyznał jej nawet miłość!

O mój boże! Na preselekcjach w moim kraju było bardzo ciężko, a wyniki były nieprzewidywalne. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę reprezentować mój kraj na tym festiwalu. Przechodząc do odpowiedzi na pytanie to moją ulubioną polską piosenką z preselekcji był utwór Edyty Górniak. Jest niesamowita. Wow! Kiedy śpiewała miałem motyle w brzuchu. Ja na scenie mówię w jej języku. W języku emocji. Kocham ją.

Warto przypomnieć, że po preselekcjach do Eurowizji 2016, Michał Szpak nie krył radości i był bardzo zaskoczony, że wygrał z Edytą Górniak i Margaret. Diwa szybko jednak sprowadziła go na ziemię i w jednym z wywiadów zapomniała nawet, jak nazywa się Michał Szpak. My kibicujemy wokaliście i mamy nadzieję, że zajdzie daleko w czasie półfinałów.

Michał Szpak wyznał miłość Edycie Górniak!

Czy diwa zareaguje na komplementy Michała Szpaka?

Wideo z eurowizyjnej konferencji z Michałem Szpakiem

Propozycja Edyty Górniak na Eurowizję