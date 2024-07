1 z 6

Michał Szpak pojawił się dziś w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadał o swojej podróży do Włoch, zagranicznej karierze i nowym singlu "Tic Tac Clock", który zaśpiewał na koniec programu. Muzyk odpowiadał również na pytania fanów na czacie.

Michał Szpak w Dzień Dobry TVN na czacie

O co go pytali fani? M.in. o to, czy jego sąsiadom nie przeszkadza głośne śpiewanie:

Nie wiem :) ale nie pukają do drzwi i nie krzyczą na mnie, wiec mam nadzieję, że im się podoba tak jak Wam :) - mówi Michał.

Jeden z internautów zapytał również Michała o to, jak radzi sobie z hejtem i z tym, że niektórzy mówią, że "mężczyzna nie powinien malować paznokci":

A kto tak powiedział, że nie powinien? Skąd te reguły? Kto powiedział, ze mężczyzna nie powinien malować paznokci. Kiedy chodzę do salonu zrobić manicure spotykam tam wielu mężczyzn: muzyków, polityków, którzy robią manicure tylko bezbarwny.

