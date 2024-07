Michał Szpak zaprezentował nowy singiel! Na jego oficjalnym kanale na youtubie pojawił się utwór "Tic Tac Clock" z jego ostatniej płyty "Byle być sobą". Czy będzie hitem na miarę "Color Of Your Life"? Posłuchajcie sami!

Nowy singiel Michała Szpaka

Michał Szpak nie spoczywa na laurach. Krążek "Byle być sobą" ukazał się w 2015 roku, ale Michał wciąż go promuje. Nowa piosenka "Tic Tac Clock" przywodzi na myśl lata 80. i 90. w muzyce, którymi Szpak jest zafascynowany. Fani oczekują na teledysk, jednak na razie wokalista wybrał się na kilka dni do Wenecji, aby odpocząć.

Posłuchajcie jego nowej piosenki! Jak Wam się podoba?

Piosenka Michała Szpaka - "Tic Tac Clock".

Tekst piosenki "Tic Tac Clock" Michała Szpaka

Time

Empty space in my heart

I have to destroy

Anyway

It's enough

I don't want to fight

No more tears

No more lies

No more lies

I want to run away from you

(Tic tac tic tac tic tac)

Clock on my wall tells me that it's the truth

(Tic tac tic tac tic tac)

I want to run away from

This love

Nervy emotions

I want to run away

(Tic tac tic tac tic tac)

Lies

I still hear in my head

I have to fight to forget

Far away

Love is waiting for me

Far away is my dream

Is my dream

I want to run away from you

(Tic tac tic tac tic tac)

Clock on my wall tells me that it's the truth

(Tic tac tic tac tic tac)

I want to run away from

This love

Nervy emotions

I want to run away

I want to run away from you

(Tic tac tic tac tic tac)

Clock on my wall tells me that it's the truth

(Tic tac tic tac tic tac)

I want to run away from

This love

Nervy emotions

I want to run away

(Tic tac tic tac tic tac)