Cezary Pazura ostatnio coraz mniej gra w filmach czy serialach, ale nie ograniczył swej obecności w mediach do zera. Jakiś czas temu wraz z żoną pojawił się na Uniwersytecie Opolskim w roli wykładowcy, a od czasu do czas komentuje wszystko, co się wydarzy w Polsce i na świecie. Ostatnio nie spodobał mu się atak na narodowców blokujących odbudowanie słynnej, warszawskiej tęczy. Przypomnijmy: Pazura przeciwny odbudowaniu tęczy. Popiera Narodowców: Dlaczego są pałowani?

W swoim oświadczeniu aktor stwierdził, że protestujący mieli całkowite prawo, by blokować jej odbudowanie. Ubolewał również, że tęcza straciła swoje pierwotne znaczenie i stała się symbolem homoseksualistów. Na ostre słowa Cezarego natychmiast zareagowali internauci, którzy podzielili się w opinii na ten temat. W opozycji do Pazury zdecydowanie stanął wokalista, Michał Szpak, który jest wprost oburzony słowami aktora. Na swoim Facebooku dość ostro skrytykował jego oświadczenie:



Żyjemy w kraju absurdu , straszne ze zwykła tęcza jest w stanie skłócić naród a co gorsze doprowadzić do tak kretyńskich poczynań jak jakies chore homofobiczne wiece wygłaszanie debilnych przemówień. A co gorsze ludzie którzy wydawało by sie sa inteligentni szczepią sobie język na poczet tolerancji . Przerażający obraz Polski w świecie ... - pisze Szpak (pisownia oryginalna)

Przyznajemy, że to naprawdę mocna odpowiedź. Po której stronie jesteście?

