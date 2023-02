Grammy 2023: Paris Hilton nie do poznania. To nietrafiony makijaż czy efekt operacji plastycznych?

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; line-height:115%; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-"Times New Roman";} Paris Hilton , która przybyła do Polski na otwarcie centrum handlowego, zakochała się w naszym kraju! Najsłynniejsza celebrytka w świetnym humorze pojawiła się w Silesia City Center i najwyraźniej nie zmartwiła się tym, że linie lotnicze zgubiły jej walizkę z butami! Na szczęście zguba została szybko odnaleziona i Paris mogła pokazać się tłumowi dziennikarzy i gwiazd. - Kocham Polskę, wszyscy są tutaj tacy uprzejmi i tak dobrze wyglądają – zachwycała się Paris. Na spotkanie z Paris Hilton zjechało się wiele gwiazd. Wśród znajomych twarzy zauważyliśmy m.in. Kasię Sowińską , Michała Szpaka ze swoją partnerką z „Tańca z Gwiazdami”, Oliviera Janiaka i Agnieszkę Popielewicz . Oprócz zwiedzania sklepów i pozowania fotoreporterom dziedziczka fortuny Hiltonów otworzyła również nowy salon La Mania. Jego właścicielka, Joanna Przetakiewicz osobiście przywitała swojego honorowego gościa przed wejściem do butiku. W podziękowaniu za wizytę Paris otrzymała własną gwiazdę!