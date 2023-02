Paris Hilton zdradziła imię synka. Jest oryginalne 

Niespełna miesiąc temu świat dowiedział się o tym, że Paris Hilton została mamą. Ona i jej mąż, Carter Reum, powitali synka, którego urodziła im surogatka. Po kilku tygodniach celebrytka zdecydowała się ujawnić imię dziedzica fortuny. Okazuje się, że imię chłopca nawiązujące do słynnego miasta. Ale nie tylko. Jak zdradziła szczęśliwa mama, kryje się w nim także ukryte przesłanie. Zobaczcie, jak nazywa się syn Paris Hilton!

Paris Hilton ujawniła imię swojego synka. Nawiązuje ono do postaci mitologicznej

Fani nie kryli zaskoczenia, kiedy Paris Hilton przekazała, że została mamą. Na jej Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie, na którym widać dłoń gwiazdy i malutką rączkę niemowlęcia. Internauci z całego świata pospieszyli z gratulacjami, ale pojawiły się tez pytania o to, jak chłopiec dostał na imię. Do tej pory było ono wielką tajemnicą i podobno nie znali go nawet najbliżsi celebrytki i jej męża. Wreszcie Paris Hilton zdradziła, jak nazywa się jej synek. Zrobiła to podczas odcinka jej podcastu, zatytułowanego "This is Paris", w którym czytała fragment swojej nieopublikowanej jeszcze książki.

Zobacz także: Grammy 2023: Paris Hilton nie do poznania. To nietrafiony makijaż czy efekt operacji plastycznych?

Jak przekazała Paris Hilton, imię jej synka odwołuje się do mitologicznego ptaka: feniksa, który odradza się popiołów. Najpierw celebrytka zaznaczyła, że od dawna poszukiwała imienia, które "brzmiałoby dobrze w zestawieniu z Paris oraz London". Przeglądała nazwy różnych państw i miast i tak trafiła na... Phoenix.

- Planowaliśmy nadać mu imię Phoenix. Imię, które wybrałam lata temu, kiedy poszukiwałam na mapie państw i miast, w poszukiwaniu czegoś, co zabrzmi dobrze z Paris i London. Phoenix ma kilka pozytywnych odniesień w popkulturze, ale najważniejsze, że jest to ptak, który ginie w płomieniach i potem odradza się z popiołów. Chcę, by mój syn wzrastał, wiedząc, że klęska i triumf idą ze sobą obok przez całe nasze życie i to powinno dawać nam nadzieję na przyszłość - powiedziała w podcaście Paris Hilton.

- A więc tak: nasz przepiękny syn nazywa się Phoenix Barron Hilton Reum, a Carter i ja jesteśmy bardzo dumni mogąc powitać go na świecie - dodała dziedziczka fortuny.

Zobacz także: Grammy 2022: Największe światowe gwiazdy i... seria wpadek na czerwonym dywanie! ZDJĘCIA

Co ciekawe, sporo uwagi przykuła nazwa Londyn, o której wspomniała Paris Hilton. Pod postem celebrytki na Instagramie fani żywo dyskutują, czy aby w ten sposób właśnie gwiazda nie zdradziła dalszych planów i tego, że na jednym dziecku z pewnością się nie skończy.

Rex Features/East News

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową fryzurą Henia. Chłopiec ma kucyka

Część fanów, którzy z uwagą śledzą wszelkie wypowiedzi celebrytki podkreśla, że Paris Hilton od dawna wspomina, że chciałaby mieć córeczkę i nadałaby jej imię London - czyli po prostu Londyn.

Jak Wam się podoba imię synka Paris Hilton?

East News