Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Finalistki, Anna Wyszkoni i Agnieszka Sienkiewicz, wytrwale trenują, ponieważ w ostatnim odcinku zaprezentują aż trzy tańce. Ponadto zobaczymy wszystkie pary, które wystąpiły w 14. edycji show. Zobacz: Wyszkoni i Sienkiewicz wyciskają siódme poty na treningach. Która wypadła lepiej?

Z pewnością ten odcinek będzie pełen emocji, a walka toczy się o Kryształową Kulę i pokaźną sumę pieniędzy. Jak co tydzień występy par będą oceniać przede wszystkim widzowie i jury. Jeden z jurorów, wielokrotny mistrz Polski w tańcu towarzyskim, Michał Malitowski ocenił umiejętności finalistek:

Nie każdy wie, ale Michał Malitowski jest znany w Azji, gdzie ma swoją szkołę tańca i regularnie odwiedza tamte rejony w celach zawodowych. Patrząc na Wyszkoni i Sienkiewicz wróży im sukces także poza granicami naszego kraju:

Co roku mam swoje 3- miesięczne tournee po Azji i jestem pewien, że gdyby Agnieszka i Ania chciały w nim gościnnie wystąpić zdobyłyby serca miłośników tańca tamtego regionu. Najbardziej cenią oni pasję, zaangażowanie i artyzm, który łączy perfekcyjną technikę i to coś ulotnego co przemienia ten sport w sztukę. Obie Panie to mają choć w różnych proporcjach. Wyboru widzom nie zazdroszczę, za to widowiskową rywalizację gwarantuje!