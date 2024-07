Michał Figurski wraca do telewizji! Już dziś pojawi się na antenie Polsat News 2 w programie "WidziMiSię". Program, który poprowadzi to subiektywny przegląd wydarzeń dnia, można go oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 22.

Kilka tygodni temu dziennikarz, który wciąż walczy ze skutkami ubiegłorocznego wylewu, zapowiedział na swoim profilu na Facebooku, że już wkrótce zobaczymy go w programie "Widzimisię".

Niestety, Michał Figurski zdradził również, że zakończył współpracę z MUZO.FM, gdzie prowadził audycję "Przepraszamy za usterki". Dziennikarz za pośrednictwem portalu społecznościowego pożegnał się ze słuchaczami i kolegami z radia.

Za mna fajne dni w Muzo przede mna jeszcze wiele dobrych w innych stacjach. Z ciezkim sercem przyszedl czas podjac nowe wyzwania zawodowe o ktorych wiecej juz wkrotce. Przyszlosc najblizsza to powrot do wspanialej ekipy Polsat News 2 i juz od pierwszego wrzesnia moje ukochane Widzimisie! Poki co wielkie dzieki Kamil, Przemo, Bisior i cala zaloga MUZO ze sluchaczami na czele! dziekuje za wszystko. Jestescie najlepsi - napisał na swoim profilu Michał Figurski (pisownia oryginalna).

Fani dziennikarza są zachwyceni jego powrotem do Polsatu. Pod wpisem Michała Figurskiego pojawiło się wiele komentarzy ze wsparciem.

Wracaj Michał bo bardzo Cię brakuje

Super news Michał fajnie Cie będzie znów zobaczyć. Trzymam kciuki

Pan jest najlepszy!duzo zdrowka ps.a nie mowilam ze wszystko bedzie dobrze?

My również trzymamy kciuki! Powodzenia!

Michał Figurski wraca do pracy w stacji Polsat.

Dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami MUZO.FM.