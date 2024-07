1 z 8

Michał Figurski nadal nie wrócił do pracy. Skupia się na powrocie do zdrowia i rehabilitacji. A okazuje się, że jest już na tyle sprawny, że sam może prowadzić samochód. Na zdjęciach widzimy jak wraca z rehabilitacji. Michał Figurski musi cały czas ćwiczyć, by odzyskać pełną sprawność po wylewie. I chyba idzie mu całkiem dobrze, skoro może już prowadzić auto.

Ostatnie tygodnie przyniosły niewiarygodną wręcz poprawę, jeśli chodzi o jego samodzielność w poruszaniu się. Mieszka u siebie, praktycznie sam chodzi. Owszem, wciąż korzysta z wózka, ale tylko dla asekuracji. Świadomość tego, że może sam zrobić zakupy, pójść do urzędu i załatwić różne sprawy, daje mu niesamowitą chęć do dalszej pracy, żeby odzyskać pełną sprawność. Jeździ od pewnego czasu. Nie ma z tym żadnego problemu. Niemniej jednak zdaje sobie sprawę z tego, że do końca rehabilitacji jeszcze bardzo daleko - powiedziała Twojemu Imperium znajoma Figurskiego.

Dziennikarza wspiera jego była żona Odeta Moro, która niedawno z przyjaciółmi zbierała na jego leczenie w klinice w Bielsku Białej!

