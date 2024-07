Michał Figurski został porzucony przez swoją partnerkę? Dziennikarz skomentował sensacyjne doniesienia jednego z tabloidów, który sugeruje, że Jagna Błażejewska odeszła od sparaliżowanego narzeczonego. Figurski odniósł się do plotek na swój temat i zamieścił emocjonalny wpis na Facebooku.

Okazuje się, że Michał Figurski i Jagna Błażejewska rzeczywiście nie są już parą - jednak ich rozstanie nie wyglądało tak jak to przedstawiły portale, cytujące tygodnik "Twoje Imperium".

Niestety ostatnimi czasy mój profil służy do dementowania plot na swój temat ale obiecuje wkrótce odejść od tej żenujacej konwencji - zaczyna na wstępie Michał Figurski i przytacza dzisiejsze tytuły portali plotkarskich (pisownia oryginalna). "szok! Narzeczona zostawiła sparaliżowanego Figurskiego! Faktycznie szok bo:1/ nie narzeczona bo ślub nieplanowany,, 2/ nie zostawiła tylko po ludzku jak setki innych par sie rozstali, nie sparalizowanego/ pisze na stojąco/. Dalej tez same łgarstwa powtarzane setki raz.. Przepraszam ze Was ściągam w moje prywatne rewiryale dla dobra mojego dziecka chciałbym raz na zawsze sprostować ze nie porzuciłem mojej rodziny dla nikogo a opisywane powody rozpadu mojego małżeństwa sa perfidna insynuacja oraz pozostają do prywatnej wiadomości mojej oraz byłej małżonki. Tradycyjnie z wyrazami szacunku. Mf