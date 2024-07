1 z 8

Kiedy Aneta Kręglicka została Miss World wiele osób zastanawiało się, czy wygranej nie zawdzięcza... polityce. 1989 rok to był rok przełomu - o końcu komunizmu w Polsce było głośno na całym świecie. Ale gdy patrzymy na zdjęcia Anety Kręglickiej przez lata nie mamy wątpliwości, że to piękna kobieta z niezwykłą klasą. Co więcej - z roku na rok wygląda coraz lepiej! I nawet zastanawiamy się, czy nie wolimy ją na zdjęciach z ostatnich lat...

