Aneta Kręglicka skomentowała wygraną Karoliny Bielawskiej na Miss World 2021! 

Co za niesamowita wiadomość. W środę, 16 marca w Puerto Rico, odbył się 70. finał konkursu Miss World 2021, który okazał się najszczęśliwszy dla polskiej reprezentantki. Koronę i tytuł najpiękniejszej kobiety świata zdobyła Karolina Bielawska - Miss Polonia 2019! Zobaczcie zdjęcia! Karolina Bielawska została Miss World 2021 To największy sukces Polki w tym konkursie od czasów kiedy to Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss World w 1989 roku. Teraz ten wyczyn powtórzyła Karolina Bielawska, 23-letnia modelka i prezenterka z Łodzi, która w 2019 roku została Miss Polonia ! Konkurs miał odbyć się w grudniu 2021 roku, ale został przeniesiony na marzec ze względu na koronawirusa. W wyborach wzięło 40 kobiet z całego świata, ale tytuł tej najpiękniejszej przypadł w udziale naszej reprezentantce, która odebrała koronę z rąk poprzedniej Miss World, Tony-Ann Singh. Tak wyglądał moment ogłoszenia wyników Miss World 2021! Serdeczne gratulujemy! Karolina Bielawska została Miss Świata 2021 roku. Konkurs odbył się w San Juan – stolicy Puerto Rico. Była to 70. edycja najbardziej znanych wyborów Miss na świecie! Zobacz także: Nowa Miss Polonia debiutuje na salonach! Czy piękna Karolina Bielawska zrobi karierę w show-biznesie? Ogromny sukces Polki, Karoliny Bielawskiej, na Miss World 2021 to naprawdę spore wydarzenie! Jeszcze raz gratulujemy. Zobacz także: Miss World 2021 Karolina Bielawska jest singielką! Dlaczego zerwała z chłopakiem? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Miss...