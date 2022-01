Miss Świata Aneta Kręglicka pokazała syna! 22-letni przystojniak zachwycił fanów mamy

Aneta Kręglicka jest gwiazdą, która w show-biznesie funkcjonuje już od ponad 20 lat i cały czas jest na jego szczycie. Miss World dzięki swojej urodzie i zamiłowaniu do mody stała się również prawdziwą ikoną stylu, która za każdym razem wzbudza zachwyt, gdy pojawia się na czerwonym dywanie. Zobacz: Styl i Klasa. Piękna Kręglicka na okładce modowego pisma O życiu prywatnym Kręglickiej wiadomo niewiele. Miss od 15 lat jest żoną reżysera Macieja Żaka, z którym ma 13-letniego syna Aleksandra. Aneta w rozmowie z "InStyle" opowiedziała, jak dogaduje się z nastolatkiem. Okazuje się, że w kwestii wychowania dzieci przyjmuje rolę złego policjanta . - To ja dyscyplinuję Alka, pilnuję jego spraw, podejmuję wszystkie decyzje. On wie, że robię to z miłości i dla jego dobra. Często mówi do mnie: "Nikt nie ma takiej mamy jak ja", potrafi to docenić. Ale oczywiście zdarzają się momenty, gdy go denerwuję swoją "musztrą", i potradi powiedzieć: "Mamo daj mi żyć" - wyznała gwiazda. Aneta zdradziła również, że jej syn zafascynowany jest show-biznesem i z chęcią by zobaczył, jak ten kolorowy świat wygląda od kulis. Jednak Kręglicka na razie nie zamierza pokazywać się na salonach z dzieckiem , tak jak to robią inne gwiazdy. Nie chce promować swojej osoby przy pomocy Alka: - Syn za to deklaruje, że chciałby się ze mną wybrać na pokaz mody. Zobaczymy. Raz pojawiłam się z nim na okładce jednego z czasopism i potem tego żałowałam. Nie chciałam pokazywać dziecka, by promować siebie, jak zinterpretowała to w swoim stylu Karolina Korwin Piotrowska. Naprawdę nie zależy mi na promocji, nie jest mi do niczego potrzebna. Być może niedługo Aneta Kręglicka ponownie zdecyduje się pokazać światu swojego ukochanego syna. Pojawienie się Miss w obecności młodego przystojniaka z pewnością wzbudziło by sporo sensacji. Zobacz: "Miałam wystąpić na...