Metaliczny połysk to trend, który jest z nami już od kilku sezonów. Nowoczesny, elegancki i przykuwający wzrok. Jak go nie kochać! W sezonie jesienno-zimowym z ubrań i dodatków przenosi się również na paznokcie.

Manicure na sezon jesień-zima 2014/2015 można określić jako elegancję z pazurem. Najmodniejsze są paznokcie o naturalnej długości i kształcie. Jeżeli chodzi o kolory to bezapelacyjnie rządzi złoto i srebro.

Metaliczny lakier do paznokci to absolutny must-have nadchodzącego sezonu! Zaś połyskujące paznokcie to idealny dodatek do klasycznych stylizacji.

W naszej galerii znajdziecie więcej złotych i srebrnych lakierów do paznokci: