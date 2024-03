Kevin Mglej ostatnio podzielił się z fanami informacją, że nie podoba mu się życie na świeczniku i postanowił zrezygnować z prowadzenia dotychczasowego konta na Instagramie. Internauci spekulowali, że to za sprawą dużego rozgłosu na temat jego związku z Roksaną Węgiel, jednak oficjalny powód nie jest znany. Teraz fotoreporterzy przyłapali Kevina i Roksanę jadących samochodem po ulicach Warszawy. Zobaczcie, kto im towarzyszył!

Kevin Mglej i Roxie Węgiel w samochodzie za milion złotych

Kevin Mglej towarzyszy Roksanie Węgiel niemalże we wszystkich jej zajętościach. Jest z nią podczas koncertów, eventów, a teraz gdy w życiu Roxie pierwsze skrzypce gra program "Taniec z Gwiazdami", Kevin wspiera ją na widowni. Ale nie tylko! Paparazzim udało się uchwycić moment, kiedy Mglej odwiózł Węgiel na wieczorny trening. W podróż na salę wybrali się niebieskim samochodem marki Porsche, który obecnie warty jest około miliona złotych.

Co ciekawe, na "podwózkę" załapał się również taneczny partner Roksany Węgiel - Michał Kassin. Mężczyźni mają ze sobą bardzo dobrą relację, więc Kevin zapewne nie widział przeszkód, aby pomóc również jemu w dotarciu na trening. Gdy tylko dojechali do studia tanecznego Kevin odjechał, a para mogła udać się na kolejne szkolenie przed niedzielnym "Tańca z Gwiazdami", w którym prawdopodobnie zmierzą się z jednym z tańców latynoamerykańskich. Warto dodać, że w ostatnim odcinku Roxie dostała mnóstwo pochwał od jurorów, co mogło wprawić ją w doskonały nastrój.

Kibicujecie Roksanie i Michałowi?

