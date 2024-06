Wczoraj dotarły do nas druzgoczące wieści o ataku, którego ofiarami padli Viki Gabor oraz jej tata. Jak podawano, oboje trafili pod opiekę medyków, a sprawą zajęła się policja. Teraz głos zabrał menadżer wokalistki, informując m.in., że cała jej rodzina została nocą przetransportowana do Krakowa.

W miniony wtorek doszło do zatrważającej sytuacji - Viki Gabor i jej tata zostali zaatakowani w Warszawie! Według ustaleń, pan Dariusz Gabor próbował zmienić pas, przekraczając linię ciągłą. Wskutek tego zajścia doszło do awantury pomiędzy nim, a kierowcą drugiego auta. Niespodziewanie jednak potyczka słowna zamieniła się w rękoczyny! Ojciec wokalistki miał być najpierw uderzony w twarz, a następnie potraktowany gazem!

53-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, tam stracił przytomność. Samej piosenkarce nic poważnego się nie stało. Pojechała razem z tatą do szpitala

Teraz w rozmowie z Plejadą głos zabrał menadżer 16-latki. Okazało się, że jeszcze tego samego dnia cała rodzina Viki Gabor została przetransportowana do Krakowa, gdzie na co dzień mieszkają. Zdarzenie dla wszystkich było ogromnym szokiem i wciąż próbują dojść do siebie.