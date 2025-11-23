Meghan Markle wraca na platformę Netflix z nową, świąteczną odsłoną swojego programu lifestylowego "Z miłością, Meghan" (oryg. "With Love, Meghan: Holiday Celebration"). Pierwszy sezon nie zdobył spektakularnej popularności, jednak mimo tego zdecydowano się na kontynuację formatu. Tym razem księżna Sussex stawia na rodzinny klimat i świąteczne emocje. Oficjalny zwiastun nowego sezonu został opublikowany 19 listopada.

Wiadomość dzieci do Świętego Mikołaja porusza do łez

W nowym materiale widzimy Meghan skaczącą po polu choinek, otwierającą butelkę szampana, całującą księcia Harry'ego i przygotowującą smakołyki dla Świętego Mikołaja. To wszystko utrzymane jest w atmosferze domowego ciepła i rodzinnego spokoju, co nadaje całej produkcji emocjonalnego charakteru.

Szczególną uwagę w zwiastunie przyciąga moment, w którym zaprezentowano odręczną notatkę dzieci Meghan i Harry'ego. 6-letni Archie i 4-letnia Lilibet przygotowali wiadomość skierowaną do Świętego Mikołaja. Wiadomość została napisana odręcznie na kubku i była widoczna w kadrze. Znalazły się tam takie frazy jak "bądź grzeczny" i "podróżuj bezpiecznie". Notatkę podpisano: "XO, Archie i Lili".

Ta krótka, ale symboliczna wiadomość, rozczuliła wielu widzów, pokazując ciepłą, rodzinną stronę życia Sussexów, rzadko widywaną publicznie. Dla fanów rodziny królewskiej była to wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak rosną dzieci Meghan Markle.

Program Meghan Markle mimo niskiej oglądalności doczekał się kontynuacji

Zwiastun pokazuje nie tylko Meghan, ale także księcia Harry'ego, z którym dzieli czułe gesty i rodzinne momenty. Całość przepełniona jest świąteczną aurą: są choinki, dekoracje, szampan i oczywiście przygotowania do spotkania ze Świętym Mikołajem. To wszystko ma na celu pokazanie innej twarzy pary — nie tej znanej z pierwszych stron gazet, lecz prywatnej, pełnej emocji i rodzinnego ciepła.

Meghan Markle zdecydowała się pokazać więcej codzienności, co może zbliżyć ją do widzów. To nie tylko celebrowanie świąt, ale także próba ukazania własnych wartości i rodzinnych tradycji. Program zyskał nowy, bardziej intymny wymiar.

Pierwsza odsłona programu "Z miłością, Meghan" nie cieszyła się wielką popularnością na platformie Netflix. Jak wynika z danych opublikowanych przez media, produkcja nie znalazła się w czołówce najlepiej oglądanych programów przez pierwsze sześć miesięcy emisji.

Pomimo tego Netflix zdecydował się na kontynuację, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu medialnym wokół osoby Meghan Markle oraz jej prób budowania własnej marki medialnej.

