Przed nami wielki mecz Polska-Irlandia! To spotkanie może dać polskiej reprezentacji awans na Euro 2016. Kibice wielkie nadzieje pokładają w Robercie Lewandowskim, który ostatnio zachwyca fenomenalną formą. Jego gol strzelony w ostatniej minucie meczu Polska-Szkocja uratował nas przed porażką w Glasgow. Na Stadionie Narodowym będzie go wspierać Anna Lewandowska, która udzieliła wywiadu “Dzień dobry TVN”. Zdradziła, jak pomaga Robertowi przed meczem.

"Dziś jestem we Wrocławiu, ale jutro pojawię się na Stadionie Narodowym i będę wspierać ukochanego męża, z którego jestem bardzo dumna. Jak mu pomagam? Przede wszystkim rozmową. To bardzo ważne. Robert jednak jest ekspertem i sam najlepiej wie, jak zmotywować się do meczu. Wierzę, że z chłopakami wygrają ten mecz”, powiedziała Ania.