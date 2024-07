Okazuje się, że Małgorzata Rozenek w domu nie tylko korzysta z pomocy sprzątaczki, ale do ścierania kurzy i segregowania śmieci włącza także swojego męża, Jacka. Znany dziennikarz w rozmowie z "Życiem na gorąco" opowiedział jak wygląda życie u boku Perfekcyjnej Pani Domu. Chyba nawet specjalnie nie przeszkadza mu przesadne zamiłowanie do czystości, ba, sam zaczął wyznawać zasady "białej rękawiczki".

- Nie można nie sprzątać, mając w domu perfekcyjną panią domu, to oczywiste. Trzeba sprzątać perfekcyjnie: szybko, łatwo i nie męczyć się. Najchętniej zajmuję się synami i swoją żoną. Z nieprzymuszonej woli. Odkładanie rzeczy na miejsce, dbanie, aby codziennie jedno pomieszczenie sprzątnąć porządnie, to są dobre zasady. Muszę jednak przyznać, że ja tylko trochę pomagam, żona sama w dużej mierze to ogarnia.