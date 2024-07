Niespodziewane rozstanie jednej z najpiękniejszych i najbogatszych par światowego show-biznesu, czyli Willa Smitha i Jady Pinkett Smith wzbudziło wiele dyskusji. Nic dziwnego, bo tworzyli udany i szczęśliwy związek ponad 13 lat! Jak donosi amerykański magazyn "inTouch" ponoć powodem rozstania jest romans aktorki z mężem Jennifer Lopez, Markiem Anthonym. Do zbliżenia pary miało dojść podczas gry na planie serialu Hawthorne.

Reklama

Według relacji świadków "inTouch" obecnych na planie serialu Will przyszedł z odwiedzinami do żony, której nie było już w pracy. Pojechał więc do domu, wszedł do sypialni i zastał Jadę w łóżku z Markiem w bardzo intymnej sytuacji.

Całą sprawę para jak i ich rzecznik prasowy skomentowali w oficjalnym oświadczeniu:



- Pomimo że niechętnie odpowiadamy na takie doniesienia, musimy zapewnić, że plotki krążące o naszym małżeństwie są fałszywe. Jesteśmy razem, a nasze małżeństwo jest nietknięte - donoszą.



Oprócz "inTouch" podobne stanowisko do całej sytuacji przedstawia inna prasa amerykańska. Podejrzewamy, że prawda leży po środku...

Reklama

chimera