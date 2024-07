Aktor znany w Polsce przede wszystkim z roli Jacka Shepharda w serialu "Zagubieni", Matthew Fox, pobił kobietę! W poniedziałek, wczesnym rankiem Matthew wracał do hotelu po nagraniach do filmu "World War Z". Na drodze próbował załapać się na imprezę do mijającego go autobusu. Gdy wszedł, prowadząca pojazd kobieta poprosiła żeby wyszedł, bo jest to impreza zamknięta. Aktor zdenerwował się i uderzył ją w klatkę piersiową i brzuch. Kobieta zachowała zimną krew i natychmiast oddała mu w twarz.



Na miejsce szybko przybyła policja, która zabrała Matthew na komisariat w celu przesłuchania. Po około 3 godzinach aktor został wypuszczony i odwieziony do hotelu. Póki co nie pojawił się żaden oficjalny komentarz w tej sprawie.



Myślicie, że ta sytuacja nauczy go szacunku do kobiet?



chimera

