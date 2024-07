Mateusz Pawłowski czyli Kacperek z "Rodzinki.pl" wystąpił w podcaście "WykolejeniTV", gdzie opowiedział sporo o swoim aktualnym życiu oraz o tym, jak ogromna popularność wpłynęła na jego dzieciństwo. Chociaż jak twierdzi, nie pamięta czasów sprzed popularności, to się nią nie zachłysnął.

18-letni Mateusz Pawłowski zdradził również, jak dziś wygląda jego życie uczuciowe.

Mateusz Pawłowski w tym roku osiągnął już pełnoletność. Kacperek z "Rodzinki.pl" urządził huczną 18-stkę, na której bawiło się ponad 70 osób, w tym jego serialowa koleżanka Emilia Dankwa, która wcielała się w rolę Zosi. Mateusz Pawłowski dzięki serialowi TVP stał się niekwestionowaną dziecięcą gwiazdą. W rozmowie z Patrykiem Szlichtą i Konradem Wirą w podcaście "WykolejeniTV" przyznał, że już wtedy doskonale zdawał sobie z popularności, jaką zyskał:

Zobacz także: Emilia Dankwa w odważnej stylizacji na pokazie Mariusza Przybylskiego!

Mateusz Pawłowski z "Rodzinki.pl" opowiedział również o ciemnych stronach sławy, która spotkała go w tak młodym wieku. Jako Kacperek z "Rodzinki.pl" zaistniał w show-biznesie i pokochały go tłumy, jednak sporo stracił, jeśli chodzi o własne dzieciństwo i relacje z rówieśnikami:

Zobacz także

Dużo czasu straciłem, dużo czasu poświęciłem na plan i nie miałem czasu, żeby trochę rozwijać jakoś swoją osobę, żeby szukać hobby, przyjaciół, w tym aspekcie dużo potraciłem (...) Z opóźnieniem musiałem uczyć się relacji międzyludzkich, podejścia do życia, takich podstaw.

Zobacz także: Zosia z "Rodzinki.pl" szczerze o Kacperku. Ciekawe jednak, co powiedziała o Kożuchowskiej

Mateusz Pawłowski czyli Kacperek z "Rodzinki.pl" poruszył również kwestię zarobionych pieniędzy. Przyznał, że doskonale wie, ile udało mu się zarobić, jednak jeszcze jako nastolatek nie trzyma nad tym pieczy:

Wiem, ile tam było pieniędzy, ale ja nie mam pieczy nad tym, bo uważam, że nie chcę. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Wątpię, żebym w wieku 18 lat miał jakiekolwiek pomysły, co mogę zrobić z jakąś ilością pieniędzy.