Emilia Dankwa w towarzystwie młodszego brata pojawiła się na premierze filmu "Datektyw Bruno". Choć trudno w to uwierzyć, dziś młoda gwiazda ma już 17 lat i jak się okazuje, wyrosła na piękną nastolatkę! Spójrzcie tylko, jak po latach wygląda Emilia Dankwa, czyli serialowa Zosia z serialu "Rodzinka.pl". Bardzo się zmieniła? Metamorfoza Emilii Dankwy z "Rodzinki.pl" Serial "Rodzinka.pl" przez wiele lat był jednym z największych hitów TVP. W uwielbianej przez widzów produkcji oprócz takich gwiazda jak Małgorzata Kożuchowska czy Tomasz Karolak pojawiło się mnóstwo młodych aktorów, a wśród nich urocza Emilia Dankwa. Dziewczyna miała zaledwie 6 lat, kiedy wcieliła się w serialową Zosię, przyjaciółkę Kacpra Boskiego. Dziś Emilia Dankwa ma już 17 lat i jest piękną nastolatką! Zobacz także: Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" i Ania z "Rolnik szuka żony" na wspólnym zdjęciu. Są nie do poznania! Młoda gwiazda niezbyt często pojawia się na oficjalnych imprezach, ale teraz wybrała się na uroczystą premierę filmu "Detektyw Bruno". Emilia Dankwa na pokaz najnowszej produkcji dla najmłodszych zabrała swojego brata i razem pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie. Spójrzcie tylko, jacy oni są do siebie podobni! Zobacz także: Maciej Musiał z "rodzinka.pl" kusi umięśnioną klatą. Fani: "Ale hot"! Zachwyca się też Marcin Gortat Oglądaliście serial "Rodzinka.pl" z udziałem Emilii Dankwy? Waszym zdaniem serialowa Zosia bardzo się zmieniła? Według nas Emilia Dankwa z uroczej dziewczynki wyrosła na piękną nastolatkę. Zobacz także: Mateusz Pawłowski, czyli Kacperek z "Rodzinki.pl" przeszedł metamorfozę! Aż trudno go rozpoznać!