Dzięki roli Kacperka Boskiego w „Rodzince.pl" Mateusz Pawłowski stał się jednym z najpopularniejszych dzieci w Polsce. Fani produkcji od razu pokochali uroczego i czasem niesfornego chłopca, który u boku takich gwiazd jak Tomasz Karolak czy Małgorzata Kożuchowska grał bardzo naturalnie. Warto przypomnieć, że dla Mateusza Pawłowskiego był to debiut przed kamerami. Aż trudno uwierzyć w to, że Kacperek z „Rodzinki.pl" jest już dorosły. Mateusz Pawłowski w szczerym wywiadzie zdradził, czy czuje, że coś stracił przez dorastanie na planie serialu. Ujawnił też, jak wyglądała jego huczna impreza z okazji 18. urodzin. Kacperek z „Rodzinki.pl" o dorastaniu na oczach tysięcy widzów: „Rodzice bardzo mnie pilnowali" W czerwcu Kacperek z „Rodzinki.pl" skończył 18 lat . Fani serialu, którzy nie obserwują Mateusza Pawłowskiego w mediach społecznościowych, mogą być zdziwieni tym, jak zmienił się młody gwiazdor. Ostatnio aktor "Rodzinki.pl" pojawił się w „Pytaniu na śniadanie" i opowiedział o tym, jak wspomina wychowywanie się na planie. Czy stracił dzieciństwo przez szybko zdobytą popularność? Nie odczułem tego tak, jak mi się wydaje, że ludzie mogą odczuwać. Rodzice bardzo mnie pilnowali. Byłem też w dosyć bardzo wyrozumiałej szkole, bardzo takiej zamkniętej społeczności, gdzie było stosunkowo mało ludzi i tak naprawdę od początku, kiedy zacząłem tam chodzić, to ludzie już byli przyzwyczajeni do tego, że występuję w serialu. Nie traktowali tego jako jakiś eksces. Prywatnie też. Bo tak naprawdę większość ludzi, z którymi się zadawałem, to była szkoła, plan i osoby z okolic – przyznał w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.