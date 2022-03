Mateusz Pawłowski, czyli Kacperek z "Rodzinki.pl" przeszedł metamorfozę! Aż trudno go rozpoznać!

Mateusz Pawłowski bardzo się zmienił, odkąd po raz pierwszy pojawił się w "Rodzince.pl". Aktor dorastał na oczach widzów i z całą pewnością był jedną z najbardziej lubianych postaci kultowego serialu TVP. Aż trudno uwierzyć, że odtwórca roli Kacperka ma już 17 lat! Choć aktora od czasu zakończenia produkcji raczej nie widzieliśmy na małym ekranie, to nie oznacza to, że Mateusz Pawłowski zrezygnował z występów. W sieci pojawiło się właśnie zdjęcie z nowego projektu, a młody aktor jest na nim nie do poznania! Kacperek z "Rodzinki.pl" wraca do pracy! Wystąpi z Adamem Zdrójkowskim! Informacja o zakończeniu pracy nad "Rodzinką.pl" spadła na widzów i na samą produkcję jak grom z jasnego nieba. Nikt nie miał pojęcia, że TVP podejmie nagle decyzję o niekontynuowaniu kolejnych sezonów kultowego serialu. Pełne rozczarowania, a nawet łez filmiki pojawiły się w mediach społecznościowych wielu osób związanych z produkcją. Swoje ubolewanie wyraziła Małgorzata Kożuchowska , a także Adam Zdrójkowski czy Mateusz Pawłowski. Młody aktor szczególnie wzruszył widzów, ponieważ nie krył smutku i łez wzruszenia nad zakończeniem jednego z największych projektów swojego życia. Od tego czasu Mateusz Pawłowski nie występował na małym ekranie, choć nie zrezygnował z kontaktu z fanami. Na jego Instagramie znajduje się wiele filmików czy zdjęć z prywatnego życia, a jego profil obserwuje aż 70 tysięcy fanów. W ostatnim czasie nie wyglądało więc na to, żeby Mateusz Pawłowski miał zamiar wrócić do pracy w telewizji. Tymczasem okazuje się, że 17-latek jest w trakcie nagrań i to z Adamem Zdrójkowskim, który przez lata wcielał się w starszego brata Kacperka, Kubę. Wspólne zdjęcie z tajemniczego planu dodał piosenkarz Antek...