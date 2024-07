Wyspy Brytyjskie okazują się coraz łaskawsze dla polskich gwiazd. Niedawno w Londynie swoją premierę miał film "Koliber", na której wśród światowych gwiazd znalazła się Agata Buzek. Przypomnijmy: Agata Buzek wśród światowych gwiazd na czerwonym dywanie

Reklama

Teraz do Londynu wybiera się Mateusz Damięcki. Aktor wziął udział w kilku zagranicznych castingach i przyniosły one oczekiwany skutek - Damięcki wystąpi niebawem w sztuce "A Passionate Woman", która wystawiana będzie w 20 brytyjskich teatrach, w tym w słynnym The Marlow Theatre w Londynie. W związku z angażem Mateusz przeprowadzi się do Londynu, ale nie samotnie - towarzyszyć będzie mu Paulina Andrzejewska, jego dziewczyna.

Myślicie, że Damięcki osiągnie sukces na Wyspach i nie wróci już do Polski?

Reklama

Zobaczcie też zdjęcia z szalonej imprezy u Mateusza Damięckiego i jego kolegów: