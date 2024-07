Środowiska homoseksualne są wspierane przez Dodę, Edytę Górniak czy Ewę Kasprzyk. (Czytaj także: Edyta Górniak na koncercie: „Kocham gejów"! Jej występ oklaskiwał przyjaciel Dody) Ale okazuje się, że to Maryla Rodowicz robi największą przysługę dla środowisk LGBT.

Maryla Rodowicz zgodziła się zostać twarzą Kampanii Przeciw Homofobii „Ramię w ramię po równość”.



Gwiazda opublikowała na swojej stronie na Facebooku zdjęcie oraz film, w którym wyjaśnia, dlaczego jest to dla niej ważna sprawa.



Czuję się zażenowana, że to jest w ogóle temat, dlatego że to jest coś oczywistego. Uważam, że jakiekolwiek głosy krytyczne są dowodem braku tolerancji i demokracji. Dajmy żyć ludziom tak, jak chcą. Nie powinniśmy wcinać się w to ani decydować kto, z kim i dlaczego - wyjaśnia Maryla.