W grudniu Maryla Rodowicz skończyła 78 lat, jednak gwiazda wciąż udowadnia, ze wiek to tylko liczba i w dalszym ciągu zachwyca wszystkich na scenie. Podczas ostatniego koncertu wokalistka znów zrobiła wielkie show, ale w pewnym momencie nie wytrzymała i się rozkleiła. Gwiazda postanowiła powiedzieć kilka słów do publiczności i zdradzić, co wywołało u niej łzy.

Reklama

Maryla Rodowicz nie mogła powstrzymać łez na koncercie

Maryla Rodowicz bez wątpienia jest królową polskiej sceny, a jej koncerty wciąż przyciągają tłumy fanów. W grudniu wokalistka skończyła 78 lat, ale nawet nie myśli o zakończeniu kariery i chętnie koncertuje, a także jest jurorką w programie "The Voice Senior". Na jej występach zawsze pojawia się grono wiernych słuchaczy — tak było również podczas jej ostatniego występu w teatrze muzycznym Roma w Warszawie. Fani piosenkarki tak dobrze się bawili, że nie chcieli, żeby schodziła ze sceny.

Zobacz także: Wyszła na jaw prawda o wielkim hicie Maryli Rodowicz. Sama tego nie wiedziała!

Maryla Rodowicz

Na scenie Maryla Rodowicz zaśpiewała takie hity jak "Niech żyje bal" czy "Wariatka tańczy", ale najwięcej emocji przyniosła jej piosenka "Rozmowa przez ocean", która wzruszyła nawet samą wokalistkę. To dla gwiazdy szczególny utwór, bo piosenkarka nagrała go tuż po rozstaniu z Krzysztofem Jasińskim, ojcem dwójki jej dzieci. Jak donosi "SuperExpress", na koncercie Rodowicz postanowiła wyjaśnić, co wywołało u niej tyle emocji i sprawiło, że w jej oczach pojawiły się łzy. Jak się okazało, to obecność jej syna na koncercie sprawiła, że gwiazda nie mogła powstrzymać wzruszenia.

Chciałam przeprosić, bo się wzruszam. Aktor podobno nie może się wzruszać, to publiczność ma się wzruszać. A u mnie jest odwrotnie. Ja nie wiem, czy wy się wzruszacie? - zażartowała Maryla. - A dziś jest tu mój syn... — dodała wokalistka na scenie.

Reklama

Zobacz także: Po ostatnim odcinku „The Voice Senior” fani mają dość jurorów. „Szlag mnie trafia”