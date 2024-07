A jednak! Maryla Rodowicz wystąpi na festiwalu w Opolu! Piosenkarka, która jeszcze wczoraj zastanawiała się nad wycofaniem z imprezy organizowanej przez Telewizję Publiczną, ostatecznie zdecydowała, że zaśpiewa na scenie w Opolu. Maryla Rodowicz wydała oświadczenie na swoim profilu na Facebooku, w którym tłumaczy powody decyzji. Co napisała?

Afera wokół festiwalu w Opolu rozpoczęła się, kiedy w mediach pojawiły się informacje, że władze TVP cofnęły zaproszenie dla Kayah. Doniesienia prasowe potwierdził wówczas menadżer piosenkarki.

I chociaż sam Jacek Kurski zapewniał później, że nikt z TVP nie ingeruje w dobór gwiazd i chętnie zobaczy wokalistkę w Opolu, to Kayah podziękowała i zrezygnowała z występów. Na znak solidarności z Kayah z udziału w festiwalu zrezygnowała również Katarzyna Nosowska. Wszyscy zastanawiali się, jaką teraz decyzję podejmie sama Maryla Rodowicz, która miała zaśpiewać z koleżankami. Artystka postanowiła jednak wystąpić na festiwalu. Jak to teraz tłumaczy?

Politycy odchodzą,muzyka zostaje.Poszłam do tv walczyć o Kaję,a Kaja się wycofała.Nie zmieni to mojego stosunku do niej i uwielbienia dla jej talentu. Opole to miejsce bliskie mojemu sercu.Tam debiutowałam i tam będę

świętować swoje 50-lecie. W koncercie wystąpi wielu gości,którzy przygotowują muzyczne niespodzianki ,od wielu tygodni. Feel,Margaret,Kasia Popowska,Ula Dudziak,Andrzej Lampert,Audiofeels,Ukeje,Kozak System,Pectus,Helena Vondrackova,Grzegorz Skawiński,Włodek Pawlik,Marcin Wyrostek,Janek Kliment. Nie dajmy się podzielić.niech żyje muzyka.M- napisała Maryla Rodowicz.