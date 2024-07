Od kilku dni wiemy, że Martyna Wojciechowska ciężko choruje. Dziennikarka i podróżniczka schudła 20 kilogramów. Przyznała, że czuje się źle i jest po opieką najlepszych specjalistów, również z zagranicy. Wojciechowska zamieściła na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym poinformowała fanów o stanie swojego zdrowia. Martyna potwierdziła swoje słowa również w wywiadzie dla tabloidu.

Martyna Wojciechowska o swojej chorobie

Nie jest to pierwsza sytuacja w życiu prowadzącej program "Kobieta na krańcu świata", w której musi ona walczyć o swoje zdrowie i życie. Wojciechowska pokonała nowotwór, wyszła z ciężkich obrażeń po wypadku samochodowym, więc i teraz się nie poddaje i ma silną motywację, by walczyć o powrót do pełnej sprawności.

Gdyby kilka miesięcy temu ktoś powiedział mi, że mogę być tak słaba, to nigdy bym nie uwierzyła, bo znam swój organizm i wiem, jak szybko potrafi się regenerować. Tym razem było inaczej. Na szczęście jestem pod opieką specjalistów, którym ufam, i wiem, że ostatecznie wszystko się ułoży. Przede mną jeszcze wiele tygodni leczenia, ale jestem dobrej myśli - zdradziła w wypowiedzi dla "Super Expressu".

Tabloid, powołując się na swojego informatora, napisał, że dziennikarka walczy z malarią, którą przywiozła z jednej ze swoich podróży do Azji. Tego samego dnia Martyna Wojciechowska zdementowała te informacje - podkreśliła, że nie choruje na malarię i podziękowała za słowa wsparcia.

Trzymamy kciuki za jej powrót do zdrowia!

Martyna Wojciechowska walczy z tajemniczą chorobą

Ma dużą motywację - jest nią córeczka Marysia