Martyna Wojciechowska spełni! swoje marzenia. Mimo poważnej choroby, dziennikarka wciąż podejmuje nowe wzywania. Wszystko wskazuje na to, że niedługo pojawi się kolekcja ubrań bądź gadżetów sygnowanych jej nazwiskiem! Ten projekt gwiazda TVN szykowała już od dawna we współpracy z marką LifeStab.

Na Facebooku Martyny pojawiły się pierwsze informacje na temat tajemniczego wydarzenia, które Wojciechowska zapowiada już od dawna. A chodzi o markę LifeStab, która projektuje ubrania dla - jak sami mówią – "świadomych indywidualistów". Jedną z zakładek jest witryna "Martyna x LIFESTAB":

Kochani, od kilku dni widzicie tu odliczanie do pewnego wydarzenia i ze względu na to, że został już tylko jeden dzień, winna jestem Wam kilka słów wyjaśniania. Od kilku miesięcy razem z Lifestab pracujemy nad projektem, którego efekty zobaczycie już za 24h na lifestab.com. Nie ukrywam, że chociaż ostatnio choruję i mam sporo mniej sił niż zwykle, to wydarzenie to w dużym stopniu spełnienie moich marzeń. I cieszę się na nie jak tylko mogę. Wasza energia i miłe słowa bardzo mi w tym pomagają... Jak tylko wrócę do pełni zdrowia zadzieją się, specjalnie dla Was, niesamowite rzeczy pod szyldem Martyna X Lifestab. Tymczasem z dumą i radością zapraszam Was jutro o 9:00 na www.LifeStab.com i zapewniam Was, że to dopiero początek. Liczę, że będziecie zadowoleni tak samo, jak ja. Made with Love... Wasza M. -pisze dziennikarka