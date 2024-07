Martyna Wojciechowska jest poważnie chora. Dziennikarka i podróżniczka od dwóch miesięcy jest pod opieką lekarzy. Czeka ją też dalsza kuracja. Martyna Wojciechowska poinformowała o swojej chorobie w specjalnym oświadczeniu. Dlaczego je wydała? Powodem był artykuł w magazynie "Show". Pojawił się tam materiał, w którym zostały zawarte fragmenty rzekomego wywiadu przeprowadzonego z podróżniczką na temat jej nowego związku. Martyna podobno powiedziała dziennikarzowi: "Jest pięknie". Okazuje się, że gwiazda nie udzieliła takiego wywiadu. Magazyn zasugerował też, że dziennikarka schudła ostatnio właśnie z powodu związku. Tymczasem prawda jest znacznie bardziej dramatyczna.

Kiedy podróżniczka pojawiła się na jednej z imprez wyraźnie chudsza wszyscy zaczęli plotkować o tym, że postanowiła odchudzić się dla nowego partnera. Teraz Martyna wydała jednak oświadczenie, w którym dementuje wszystkie doniesienia na temat swojego nowego wyglądu. Podkreśliła także, że utrata wagi spowodowana jest chorobą i teraz potrzebuje dużo spokoju. Co napisała?

Przeczytałam wywiady ze sobą, których nie udzieliłam. Z zasady nie bywam na salonach i nie obnoszę się ze swoim życiem prywatnym. Sama też nie naruszam intymności innych ludzi. (...) Dwa miesiące temu zachorowałam, długo byłam w szpitalu. Chudnę, jestem słaba, bardzo źle się czuję, jestem pod opieką wybitnych lekarzy specjalistów, którzy ciężko pracują nad przywróceniem mnie do zdrowia. Czeka mnie kolejne leczenie. Konsultuję też wyniki badań za granicą.

Moi Drodzy, przeczytajcie proszę kilka słów ode mnie na temat zamieszania wokół mojej osoby w mediach w ostatnich dniach. Zależy mi, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. M.

Posted by Martyna Wojciechowska on 21 listopada 2015