1 z 7

Stylowa mama! Marta Żmuda-Trzebiatowska w ciąży przyłapana na spacerze z Kamilem Kulą! Marta i Kamil spodziewają się dziecka - gwiazda we wrześniu urodzi chłopca, czyli do rozwiązania zostały zaledwie dwa miesiące! Marta obecnie już odpoczywa - jest na urlopie i jak się dowiedzieliśmy, po 4 września na pewno nie wróci do pracy - czas będzie spędzać ze swoim pierwszym synkiem!

Marta w ciąży wygląda zachwycająco, co założyła na spacer po Warszawie? Spójrzcie na tą obcisłą sukienkę!

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii!

Zobacz: Żmuda-Trzebiatowska PIERWSZY RAZ oficjalnie pokazała swój duży ciążowy brzuszek! Ale kreacja!

Zobacz także: Marta Żmuda-Trzebiatowska inspiruje się ciążowym stylem Anny Lewandowskiej? Są elementy wspólne