Marta Żmuda Trzebiatowska ma już urlop w teatrze Kwadrat. Spędza go, odpoczywając, spacerując z mężem Kamilem Kulą i urządzając pokoik dziecka. Mamą zostanie już we wrześniu! Choć sama aktorka nie chce zdradzić płci dziecka, to jej znajomi w rozmowie z „Party” mówią, że Marta i Kamil czekają na przyjście na świat...

Reklama

Zobacz: Żmuda-Trzebiatowska PIERWSZY RAZ oficjalnie pokazała swój duży ciążowy brzuszek! Ale kreacja!

Płeć dziecka Marty Żmudy Trzebiatowskiej!

...swojego pierwszego... synka. Dowiedzieliśmy się też, że po urlopie, który planowo kończy się 4 września, aktorka nie wróci już do pracy. Ale czuje się spokojna, bo zadbała o zastępstwa. Martę wspierają trzy koleżanki-aktorki: Kasia Glinka, Zuzanna Grabowska (córka Andrzeja Grabowskiego) i Kim Grygierzec. Zadeklarowały one, że zastąpią młodą mamę w jesiennych spektaklach teatru.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz także: Marta Żmuda-Trzebiatowska inspiruje się ciążowym stylem Anny Lewandowskiej? Są elementy wspólne

Zobacz także

Aktorce zostały jeszcze dwa miesiące do porodu!

Reklama

Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula są małżeństwem od dwóch lat.