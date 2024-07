Izabela Janachowska to prawdziwa ulubienica paparazzi. Fotoreporterzy często "przyłapują" gwiazdę, gdy ta załatwia coś w stolicy naszego kraju. Tym razem jednak Janachowska nie była sama, a w towarzystwie swojego ukochanego męża i synka. Wygląda na to, że w wolnej chwili cała rodzina postanowiła udać się na spacer i wspólny obiad do restauracji. Nie zabrakło też czułych przytulasów mamy i synka! Sami spójrzcie na nowe zdjęcia.

Reklama

Izabela Janachowska z mężem i synkiem na spacerze. Nowe zdjęcia paparazzi

Izabela Janachowska należy do grona najpopularniejszych polskich gwiazd, więc nic dziwnego, że jej nowe zdjęcia wykonane przez paparazzi pojawiają się regularnie. Tym razem możemy zobaczyć jej rodzinne wyjście z mężem i synkiem. Przypomnijmy, że całkiem niedawno syn Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego świętował 4. urodziny. Choć rodzice Chrisa na co dzień są bardzo zapracowani, to jak widać każdą wolną chwilę poświęcają swojemu ukochanemu synkowi. Zobaczcie, jak ostatnio prezentowała się cała rodzina!

Zobacz także: Izabela Janachowska odbiera Chrisa z przedszkola i zaparkowała Rolls-Royce'a za 2 miliony na ścieżce rowerowej!

Na wspólny spacer i wizytę w restauracji, cała rodzina wybrała wygodne stroje. Izabela Janachowska założyła biały top, do którego dobrała granatowy komplet z szerokimi spodniami i jasne, sportowe buty. Na głowie gwiazdy pojawiła się zaś stylowa czapka z daszkiem. Mąż prowadzącej "Taniec z gwiazdami" wybrał zaś koszulkę, na którą założył jasną marynarkę w kratę. Swoją stylizację uzupełnił granatowymi spodniami oraz mokasynami. Mały Chris zaś zaprezentował się w zielonym komplecie i w białych, wygodnych butach zapinanych na rzepy.

Zobacz także: Izabela Janachowska z torbą za 16 tysięcy wsiada do auta za 2 miliony złotych [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Zobacz także

Cała trójka tego dnia była w świetnych humorach. Po spacerze, wizycie w restauracji oraz czułych przytulasach Izabeli Janachowskiej z synkiem, rodzina odjechała swoim pięknym samochodem marki Rolls-Royce wartym aż 2 miliony złotych!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć Izabeli Janachowskiej z rodzinnego wyjścia.