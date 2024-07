Kilka tygodni temu z show Kuby Wojewódzkiego odeszła nieoczekiwanie Wodzianka. Rozpoczęło to nową tradycję w programie - co tydzień w tej roli występuje inna gwiazda i nie brakuje dużych niespodzianek. Przypomnijmy: Nowa Wodzianka u Kuby. Tym razem było to spore zaskoczenie

We wczorajszym odcinku show gośćmi Kuby byli Jan Mela i Mariusz Pudzianowski. Oczywiście nie zabrakło momentu poproszenia o wodę i wtedy widzom objawiła się kolejna Wodzianka - tym razem była to Marta Wierzbicka, która z uśmiechem obsłużyła gości, eksponując przy okazji seksowne nogi. Historia zatoczyła koło, bo kilka miesięcy temu występem właśnie u Kuby Marta rozpoczęła swoją medialną karierę, który zagwarantował jej potem m.in. sesję w Playboyu.

Marta Wierzbicka w roli Wodzianki. Sprawdziła się jako hostessa Kuby? ;)

