Po nieoczekiwanym zawieszeniu współpracy z Dominiką Zasiewską, Kuba i jego show zostało bez Wodzianki. Dziennikarz wpadł jednak na pomysł, aby w każdym odcinku tę rolę pełniła inna gwiazda. Tydzień temu wodę podawała znana aktorka. Przypomnijmy: U Kuby nowa Wodzianka. Kto tym razem nalewał gościom wodę?

Wczoraj gośćmi Wojewódzkiego byli Marcin Meller i Ewelina Lisowska. Nie mogło oczywiście zabraknąć momentu podawania wody i tym razem ku zdziwieniu wszystkich w role Wodzianki wcielił się... Michał Szpak! Mocno wystylizowany wokalistka seksownym krokiem i z rozwianymi włosami obsłużył gości i z zadowoloną miną wrócił na backstage programu. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy przypadek, w którym to mężczyzna wystąpił jako Wodzianka - dwa lata temu zrobił to już Jarosław Kuźniar.

Jak wam się podobał Szpak-Wodzianka? Dobry wybór?

