1 z 5

Marta Wierzbicka i Zofia Zborowska przyłapane przez paparazzi

Marta Wierzbicka i Zofia Zborowska są prawdziwymi przyjaciółkami! Aktorki są jednym z niewielu przykładów, że przyjaźń w show-biznesie jest możliwa. Dziewczyny już po raz kolejny zostały przyłapane przez fotoreporterów na spotkaniu w Warszawie. One najwyraźniej nie mogą bez siebie żyć! Jakiś czas temu przyznały, że każdy dzień rozpoczynają od telefonów do siebie, a ich wypady na obiad potrafią trwać nawet kilka godzin. Tym razem jednak nie były same. Towarzyszył im... piesek. Najprawdopodobniej jest to pupil Zosi Zborowskiej. Czy lubi Martę tak samo jak jego właścicielka? ;)

Zobacz też: Samochód Marty Wierzbickiej robi wrażenie! Nie tylko ze względu na swój kolor, ale i cenę ZDJĘCIA.