Jakim samochodem jeździ Marta Wierzbicka? Aktorka została przyłapana przez paparazzi podczas przejażdżki po Warszawie.

Reklama

Samochód Marty Wierzbickiej

Wierzbicka podjechała po Zofię Zborowską, lecz to nie spotkanie obu pań było zaskakujące, lecz auto aktorki popularnego serialu "Na Wspólnej". Marta Wierzbicka podjechała po koleżankę nowym modelem Nissana Juke w intensywnie żółtym kolorze! Sprawdziliśmy - wartość tego samochodu to co najmniej 56 tysięcy złotych w najtańszej wersji modelu! To sporo, jak na tak młodą osobę. Jedno jest pewne - w takim samochodzie Marta Wierzbicka na pewno jest dobrze widoczna na trasie. ;)

Zobacz też: Zmęczona Marta Wierzbicka na spotkaniu z nową gwiazdą Polsatu

Zobacz także

Marta Wierzbicka przyjechała po przyjaciółkę swoim samochodem

Aktorka jeździ Nissanem Juke w kolorze żółtym