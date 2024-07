Marta Wierzbicka i Zofia Zborowska przyjaźnią się od kilkunastu miesięcy. Obie aktorki są żywym dowodem na to, że w show-biznesie jest to możliwe! Marta w rozmowie z "Rewią" przyznaje, że nie ma dnia, kiedy nie dzwoni do Zofii. Uwielbia spędzać z nią czas i chodzić na wspólne obiady:

Reklama

Dzwonimy do siebie i umawiamy na szybką kawę czy krótką rozmowę. Rano też zaczynamy dzień od telefonów do siebie. A jak już uda nam się spotkać na obiad, to gadamy przynajmniej cztery godziny - mówi Marta

Wierzbicka zdradziła również, czy rywalizuje o role z Martą:

Nigdy. Jesteśmy z Zochą tak różne, że jedna drugiej nie zagraża. Ona wysoka i pewna siebie, ja nieco niższa i mniej temperamentna. Ale kiedy się spotykamy, dzięki tym różnicom świetnie się uzupełniamy. Myślę, że praca nigdy nie zniszczy naszej przyjaźni, ponieważ obie mamy do wszystkiego dystans i trzeźwe podejście - przekonuje

Zobacz także: Najbardziej szalone gwiazdy? Zobacz, jak się bawiły na imprezie Zosia Zborowska i Marta Wierzbicka

Marta Wierzbicka z Zosią Zborowską w jej aucie

Zobacz także

Zofia Zborowska i Marta Wierzbicka przyjaźnią się

Reklama

Często chodzą razem na imprezy