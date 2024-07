Życie osobiste Marty Manowskiej budzi zaciekawienie odkąd tylko pojawiła się w show-biznesie, jednak ta strzeże go jak lwica. Ostatnio jednak prezenterka wywołała niemałe zamieszanie... chwaląc się pierścionkiem na serdecznym palcu! Teraz z kolei na jej profilu pojawiło się wymowne zdjęcie, a pod nim bardzo emocjonalny wpis.

Chociaż ona sama od lat prowadzi programy miłosne i pomaga innym znaleźć drugą połówkę, o jej życiu uczuciowym wiadomo niewiele... o ile nie powinniśmy powiedzieć, że prawie nic. Marta Manowska przyzwyczaiła odbiorców do tego, że stara się oddzielić sferę prywatną od zawodowej, ale mimo to ta pierwsza niezmiennie budzi ogromne zaciekawienie.

Co ciekawe, ostatnio wybuchło niemałe poruszenie wokół życia miłosnego gospodyni "Rolnik szuka żony", a internauci zaczęli nabierać pewności, że ta jest zakochana. Najpierw bowiem Marta Manowska pochwaliła się pierścionkiem, a potem żona Pawła Bodziannego zdradziła, że prezenterka "poznała na ich weselu kogoś wyjątkowego". Póki co jednak sama Manowska nie potwierdziła, ani nie zdementowała plotek o związku, natomiast teraz pochwaliła się inną, równie ważną relacją.

Na profilu Marty pojawiło się zdjęcie z Małgorzatą Szumowską. Panie wtulają się w siebie, ale fotka to tylko początek, bo niżej możemy znaleźć wyjątkowe słowa na temat ich przyjaźni.