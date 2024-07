Marta Manowska zaledwie tydzień temu skończyła zdjęcia do drugiego sezonu programu "Rolnik szuka żony". Jednak wcale nie zamierza odpoczywać i siedzieć bezczynnie. W rozmowie z Party.pl prezenterka zdradziła, że już wkrótce wybiera się w podróż do Azji:

Laos i Kambodża, czyli takie bardziej dzikie rejony. To będzie pierwsza taka w stu procentach podróż jak chciałabym żeby wyglądała. Wcześniej podróżowałam w grupie kitesurferów. Troszkę jeździliśmy, ale też byliśmy w jednym miejscu, pływaliśmy. Teraz chciałabym żeby to było mniej przygotowane i chciałabym po prostu być w drodze: móc się zatrzymać tam, gdzie chcę, zdecydować czy chcę wyjechać pod wpływem chwili, emocji, spotkanych ludzi. Teraz jadę we dwójkę.