Marta Manowska udostępniła zaskakujący wpis na swoim Instagramie, który można interpretować na wiele sposobów. Fani prezenterki zaczęli się niepokoić i martwić o jej przyszłość w popularnym randkowym show. Dziennikarka musiała ponownie odnieść się do swoich słów, ponieważ wywołały one niemałe poruszenie.

Marta Manowska zdobyła ogromną popularność jako prowadząca "Rolnik szuka żony", choć to niejedyny randkowy program, jaki prezenterka ma przyjemność prowadzić. Od 2019 roku dziennikarka prowadzi również "Sanatorium miłości", w którym to seniorzy szukają swojej drugiej połówki. Manowska świetnie sprawdza się w roli prowadzącej i nie jest tajemnicą, że cieszy się sporą sympatią widzów. Ostatnio głośno było o tym, że Kamila Boś zastąpi Martę Manowską w "Rolniku", ale na szczęście wszystko okazało się tylko plotką.

Niedawno ruszyły nowe odcinki randkowego show dla seniorów, co skłoniło prowadzącą do pewnej refleksji. Na Instagramie Marty Manowskiej pojawił się pewien refleksyjny wpis, który zaniepokoił jej fanów.

Internauci uznali, że wpis Marty Manowskiej jest dość niepokojący i zaczęli snuć domysły, że prowadząca może nie pojawić się w kolejnej edycji "Sanatorium miłość". Gwiazda TVP zabrała głos i uspokoiła fanów.

Trochę tak, gdyż jesteś ikoną tego programu, Ty go stworzyłaś, to brzmi tak jakbyś już miała go nie prowadzić

— wyjaśnił internauta.