Od kiedy Marta pojawiła się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" zyskała sporo fanów, którzy wciąż trzymają za nią kciuki. Jednak ostatnio uczestniczka show napotkała na swojej drodze pewne trudności, o których dopiero teraz zdecydowała się powiedzieć. Nie było jej łatwo...

Marta to bohaterka 8. edycji miłosnego eksperymentu TVN, w którym wzięła udział, bo miała nadzieje, że eksperci znajdą dla niej odpowiedniego męża. Niestety Maciej, z którym została sparowana, okazał się nie być tym jedynym. Uczestniczka show zyskała jednak sympatię widzów, z którymi cały czas pozostaje w kontakcie na swoim Instagramie. Ostatnio Marta Podbioł ze "Ślubu" ogłosiła zmiany związane z nową pracą. Kobieta poszukiwała chętnych na zajęcia z języka angielskiego i świetnie jej to poszło, ponieważ poinformowała swoich odbiorców, że nie ma już wolnych terminów.

W środku nocy Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła podzielić się ze swoimi fanami, dlaczego tak szybko zdecydowała się na zmianę zajęcia. Okazuje się, że kasyno, w którym pracowała zbankrutowało, a ona sama została bez pracy. Uczestniczka show przechodziła przez naprawdę trudny okres, ale jest dobrej myśli.

Co za szalony czas... Moje ukochane kasyno zbankrutowało i zostałam bez pracy. Trzy tygodnie aplikowania i rozmów kwalifikacyjnych. Lekcje angielskiego i kontakt z dziewczynami z insta trzymają mnie w kupie... do tego rozwód. Jest intensywnie i niepewnie. Trzymajcie kciuki a jak tam u was? Byle do przodu...

— podzieliła się Marta.