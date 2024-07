1 z 10

W najnowszym numerze "Vivy!" (08/2013) znalazła się sesja zdjęciowa Marty Kaczyńskiej zrobiona w sopockim domu jej tragicznie zmarłych rodziców. Zdjęcia ilustrują szczery wywiad, w którym córka prezydenckiej pary opowiedziała, o tym, jak na jej życie wpłynęła tragedia smoleńska. Przypomnijmy: Marta Kaczyńska o tragedii w Smoleńsku: Okrzepłam, dojrzałam

Marta dopiero po trzech latach od śmierci rodziców zdecydowała się wraz z córkami przeprowadzić do ich mieszkania w Sopocie. W rozmowie z magazynem Kaczyńska przyznała, że w domu przeprowadziła małe zmiany, jednak starała się aranżować pomieszczenia na nowo, robiąc to tak, jakby zrobiła to jej mama Maria Kaczyńska.

- Poczyniłam pewne zmiany, których nie zdążyła zrealizować moja Mama. Postawiłam na przykład we wnęce w przejściu między pokojami serwantkę, o której kiedyś marzyła. Starałam się zachować charakter tego mieszkania - powiedziała Kaczyńska w "Vivie!".

Oglądając zdjęcia widać, że sopockie mieszkanie Lecha i Marii Kaczyńskich ma duszę. W domu znajduje się mnóstwo odrestaurowanych antyków a ozdobą salonu jest pianino. W pokojach nie zabrakło również pamiątek po rodzicach, rodzinnych fotografii czy innych rzeczy, które pozwalają Marcie przypomnieć szczęśliwe chwile, które spędzała wspólnie z rodzicami.

