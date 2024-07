Mariola Bojarska-Ferenc obchodzi dziś (14 stycznia) swoje 55. urodziny! Królowa polskiego fitnessu ma na swoim koncie spore osiągnięcia w dziedzinie promowania aktywności i zdrowego stylu życia. Jest znana i ceniona przez wiele osób, które cenią zdrowy tryb życia, lecz najbardziej przez... swoich bliskich! Jak świętowała okrągłe urodziny?

Reklama

Co Mariola Bojarska-Ferenc dostała na 55. urodziny?

Trenerka i dziennikarka zawsze może liczyć na swojego wspaniałego męża, który nie zawiódł i tym razem.

Jednym z prezentów od męża był cudowny pobyt w Hiszpanii. Sylwester w jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli na świecie spędzili w gronie zaufanych znajomych. Była też kolacja z owocami morza, za którymi Mariola wprost szaleje. Znajomi zdradzają, że w prezencie otrzymała również piękną torbę Botega Veneta oraz bilet na amerykański kongres fitness. Podobno dopełnieniem ma być także piękny pierścionek z okazji 25. rocznicy ślubu.

To jednak jeszcze nie wszystko! Anna Lewandowska również sprawiła Marioli Bojarskiej-Ferenc niespodziankę. Żona Robert Lewandowskiego zaprosiła Mariolę na pyszny i oczywiście zdrowy lunch. Czym delektowały się znane trenerki?

Zobacz także

Moje urodziny dopiero jutro, ale już dziś Anna Lewandowska sprawiła mi cudowny prezent. Zaprosiła mnie na pyszny lunch do zdrowej, ekologicznej restauracji. Menu opierało się dokładnie na tych zasadach, które Ania i ja proponujemy Wam na co dzień. Na stole zagościło risotto z buraka z kozim serem, pieczona ryba z warzywami, zupa rybna i krem z pomidorów na mleku kokosowym. Poczułam się jak „młodzieżówa”, ponieważ w prezencie dostałam również militarną torbę Ani z mnóstwem zdrowych niespodzianek w środku . Kochana Aniu! Dałaś mi dużo radości! Dziękuję! - zdradziła Mariola Bojarska-Ferenc na swoim Facebooku.

Mariola Bojarska-Ferenc nie pozostała jednak dłużna Ani. W ramach podziękowania za prezent urodzinowy, podarowała Lewandowskiej swoją książkę "Klub 50+". My również dołączamy się do życzeń dla Marioli Bojarskiej-Ferenc! Myślicie, że możemy liczyć na współpracę obu pań? To mógłby być absolutny hit!

Zobacz też: Bojarska-Ferenc nie ma wątpliwości: To Anna Lewandowska mnie zastąpi!

Dziś moje urodziny. 55! Już od dawna przestałam się przejmować tą liczbą, wręcz przeciwnie, coraz bardziej ją lubię. Każ...

Posted by Mariola Bojarska-Ferenc on 14 stycznia 2016

Moje urodziny dopiero jutro, ale już dziś Anna Lewandowska sprawiła mi cudowny prezent. Zaprosiła mnie na pyszny lunch...

Posted by Mariola Bojarska-Ferenc on 13 stycznia 201

Droga Mariolu jeszcze raz WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! Obyś zawsze motywowała wszystkie kobiety (i nie tylko ????)do zdrowego stylu życia! Emanuj swoją dobrą energią!✌

Posted by Anna Lewandowska on 14 stycznia 2016

Mariola Bojarska-Ferenc z mężem w Hiszpanii

Reklama

Anna Lewandowska zaprosiła Mariolę Bojarską-Ferenc na zdrowy lunch