Anna Lewandowska przebywa obecnie na swoim obozie sportowym, gdzie w pocie czoła ćwiczy z podopiecznymi. Nie zgadniecie, co w tym czasie robi Robert Lewandowski. Pokazał to w prywatnej wiadomości do żony. Koniecznie ją zobaczcie!

Reklama

Anna Lewandowska dostała zaskakującą wiadomość od męża

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Anna Lewandowska ma ręce pełne pracy. Wszystko przez to, że popularna trenerka zorganizowała dla swoich fanek coroczny obóz sportowy. W związku, z czym ta codziennie ma pod sobą kilka podopiecznych, które trenują w pocie czoła. Ostatnio ta nawet zaprosiła gościa specjalnego, którym była Małgorzata Rozenek-Majdan! Dla trenerki coroczny wyjazd to jednocześnie czas rozłąki z ukochanym mężem i córkami. Jak się jednak okazuje, Robert Lewandowski dba o to, by jego żona była na bieżąco z rodzinnymi sprawami.

Instagram / annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska nagle ogłosiła radosne wieści. Sypią się gratulacje

Trenerka z kolei z chęcią dzieli się z widzami życiem prywatnym. Ostatnio Anna Lewandowska pokazała powrót Roberta do domu po tygodniu. Tym razem z kolei podzieliła się czymś innym. Motywatorka sportowa podzieliła się ze swoimi fanami prywatną wiadomością, jaką dostała od swojego męża, w czasie trwania sportowego kampu. Zrobiła to za sprawą Instagrama. Tego się nie spodziewała!

wiadomość od Roberta Lewandowskiego Instagram @annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała się bez makijażu. Fanka: "Twarz po botoksie i osoczu"

Zobacz także

Okazuje się, że w czasie nieobecności Anny Lewandowskiej, piłkarz szkoli nietypowe umiejętności. Tym razem było to... czesanie córek!

Moja fryzura pierwsza napisał

Publikując zdjęcie warkoczyków. Trenerka nie kryła swojego zachwytu:

Hahaha kocham odpisała.

Reklama

Spodziewaliście się po piłkarzu takich umiejętności?