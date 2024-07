Jedna z najpopularniejszych polskich WAGs i jedna z najpopularniejszych, rodzimych blogerek - przyjaciółki czy rywalki? Specjalnie dla Party.pl Marina zdradziła, jak wyglądały jej początki znajomości z Maffashion. Przytoczyła historię z przeszłości. Zdradziła również, czy do dzisiaj utrzymuje koleżeńskie stosunki z popularną blogerką. Co łączy piękne panie?

Choć popularna piosenkarka nie poleciała do Kataru ze swoim mężem, Marina wspierała Wojciecha Szczęsnego w czasie Mundialu na odległość, w tym czasie opiekując się chorym synkiem. I choć gwiazda zazwyczaj unika wielkich, medialnych wyjść i pozowania na ściankach, ostatnio Marina pojawiła się na pokazie Macieja Zienia, zachwycając swoim wyglądem. Przy okazji odpowiedziała na kilka pytań naszej reporterce. Ta zapytała m.in. o jej znajomość z Maffashion. Wiadomo, że panie znają się nie od dzisiaj. Pojawia się jednak pytanie, jak zaczęła się ta relacja? Okazuje się, że to Marina poprosiła o pomoc poczatkującą blogerkę. Specjalnie dla Party.pl wróciła do tamtych czasów:

- Z Julką, chyba to były początki jej kariery. I tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że poprosiłam ją o pomoc w stylizacji, czy pożyczenie mi czegoś, co ona miała. A ona wtedy tak promowała to. To były takie początki, wiesz o co chodzi. To były te blogi pierwsze takie. Byłyśmy dzieciakami. Ja miałam z dwadzieścia parę lat. Więc tak, długo się znamy z Julką. I rzeczywiście chyba mnie raz stylizowała, coś takiego było. Jakaś, może sesja. Nie pamiętam dokładnie, bo to było bardzo dawno temu, ale się przewijałyśmy gdzieś od lat, początki, wiesz o co chodzi - opowiedziała.